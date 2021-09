Un mort dans un puissant séisme en Crète

Un ouvrier travaillant dans une église qui s'est effondrée est mort lundi dans le fort séisme qui a secoué l'île grecque de Crète et fait également neuf blessés, a annoncé à l'AFP un responsable de la protection civile. La secousse tellurique, de magnitude 5,8 selon l'Observatoire géodynamique d'Athènes, 6 selon l'Institut américain USGS, est survenue à 9h17 (8h17 au Luxembourg) à 23 km d'Héraklion, le chef-lieu de Crète.

One dead and nine injured after 5.8-magnitude Crete earthquake. Worker crushed after collapse of church in Arkalohori, south of Irakleio. Another nine people hurt. Extent of damage unclear. #Greece #earthquake pic.twitter.com/nKjce2ZPHa