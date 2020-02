Pour le carnaval, ils brûlent des poupées gays

Des poupées de carnaval d'un couple gay tenant un enfant, incendiées lors d'un carnaval en Croatie, ont provoqué un vif émoi, lundi, dans le pays, poussant des groupes des défense des droits humains, annoncer des plaintes contre les organisateurs de la manifestation.

L'événement s'est produit dimanche, dans la petite ville d'Imotski (sud) en présence de centaines de personnes, dont de nombreux enfants, deux semaines après que la Cour constitutionnelle de Croatie ait décidé que les couples de même sexe avaient le droit d'accueillir des enfants dans le cadre de la procédure de placement familial. La décision faisait suite à des débats houleux dans ce pays de 4,2 millions d'habitants membre de l'UE depuis 2013, où l'église catholique exerce une forte influence.

L'association de parents de même sexe Familles arc-en-ciel a annoncé qu'elle déposerait une plainte pour «incitation publique à la haine et la violence» pendant le carnaval. «Les horribles scènes à Imotski ne peuvent en aucun cas être justifiées par la tradition du carnaval», a déclaré Daniel Martinovic, chef de cette organisation.

Les organisateurs du carnaval ont eux rétorqué ne faire que respecter la tradition. «Nous restons conservateurs et attachés à la tradition. Un enfant devrait être sous la garde d'une mère», a déclaré à un média local un des organisateurs Milivoj Djuka. «Un acte triste, inhumain et complètement inacceptable déguisé sous le masque des festivités du carnaval», a réagi le président croate, Zoran Milanovic, sur son compte Facebook, en demandant aux organisateurs de s'excuser.

The village of Imotski in Croatia this weekend burnt an effigy of a kissing same-sex couple at a local festival to widespread cheers.



Just look at the young people looking on as it’s engulfed in flames.



The effegy included a doll with a Star of David.



Absolutely disgusting. pic.twitter.com/Wh2Vu8h1SX