Grêle ou pluie de pierres? Les voitures ruinées

Un orage de grêle exceptionnel et violent s'est abattu sur plusieurs régions de Roumanie mardi après-midi. Les énormes grêlons, plus gros que des balles de golf pour certains, ont endommagé les toits de maisons et de nombreux véhicules.

En regardant les différentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'assister à une pluie de pierres. Selon des témoins, l'orage de grêle a duré entre 10 et 15 minutes. La Chaîne météo explique pourquoi de si violents orages ont frappé la Roumanie et d'autres pays d'Europe centrale. Ces phénomènes climatiques s'expliquent par un très fort contraste thermique, ce qui a été le cas en début de semaine. Mardi il faisait plus de 30°C de la Grèce à l'ouest de la Russie tandis que les températures plafonnaient autour de 15 à 18°C de la Norvège au bord de l'Adriatique.

(L'essentiel/cga)