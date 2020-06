Cette photo détient-​​elle la clé du mystère?

Tandis que l’étau n’en finit plus de se resserrer autour de Christian Brueckner, les enquêteurs anglais, allemands et portugais continuent de remuer ciel et terre dans l’espoir d’accéder enfin à la vérité sur la disparition de Maddie McCann. Lorsque l’identité du suspect n°1 a été révélée la semaine dernière, un expert en criminologie espagnol s’est replongé dans d’anciennes images satellites enregistrées par la NASA dans la région de Praia da Luz (sud du Portugal).

Une prise de vue datant de juin 2007, soit quelques jours après la disparition de la petite Britannique de 3 ans, a tapé dans l’œil de Heriberto Janosch Gonzalez, écrit «The Sun». Sur cette image, on peut voir le toit blanc d’un minibus garé devant une ferme. Selon le spécialiste, le véhicule présente «exactement les mêmes dimensions et la même couleur que le VW-Westfalia que le suspect conduisait à l’époque».

Transmis à la police allemande ainsi qu’à Scotland Yard, ce cliché pourrait contenir une information cruciale: il tend à prouver que Christian Brueckner est bel et bien retourné dans la région de Praia da Luz en mai-juin 2007, un coin où il avait vécu entre 1999 et 2006 avant de s’en aller comme un voleur. «Il a disparu sans un mot. C’était dégoûtant. Il y avait des ordinateurs cassés partout. Dans un sac-poubelle, j’ai retrouvé des perruques et des vêtements étranges», a raconté une ancienne voisine, qui a aidé à nettoyer la ferme.

«Il l’a peut-être emmenée à cet endroit»

L’Allemand serait-il retourné à son ancien domicile après avoir enlevé Maddie? «Si Christian Brueckner est impliqué dans le kidnapping de Madeleine McCann, il l’a peut-être emmenée à cet endroit. Il est possible que des preuves y soient cachées», écrit Gonzalez sur son blog. L’Espagnol, qui affirme que sa découverte a intéressé les autorités britanniques et allemandes, espère que des fouilles seront menées sur place.

En juin 2014, Scotland Yard avait déjà effectué des recherches dans la zone à l’aide de chiens renifleurs de cadavres et d’un radar à pénétration de sol. Aucune découverte n’avait alors été faite, mais les recherches s’étaient concentrées sur un terrain plus proche de la route principale, et l’on ignore si les nombreux puits présents dans le coin ont été fouillés.

(L'essentiel/joc)