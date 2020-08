Un train déraille dans le nord-​​est de l'Écosse

Un train a déraillé mercredi matin dans le nord-est de l'Écosse, dans une zone subissant des inondations, a indiqué la police des transports britanniques. Aucune information n'a été donnée concernant d'éventuelles victimes, mais la BBC évoque des blessés graves.

«Nous traitons actuellement un incident sur la ligne à Stonehaven, dans l'Aberdeenshire, où un train a déraillé» a tweeté la police des transports britannique. «Les officiers ont été appelés sur les lieux à 9h43 et y restent aux côtés des ambulanciers et des pompiers», a ajouté la police, sans plus de précisions sur d'éventuelles victimes. De fortes chutes de pluie sont survenues dans la nuit de mardi à mercredi en Écosse, qui ont provoqué des inondations dans la zone et provoqué des retards dans le trafic ferroviaire.

«Nos équipes ont travaillé toute la nuit pour essayer de maintenir le réseau ouvert, malgré des pluies torrentielles et des coups de foudre. Il y a cependant des perturbations sur plusieurs itinéraires», avait tweeté dans la matinée Network Rail Écosse.

We're currently responding to an incident on the line in Stonehaven, Aberdeenshire, where a train has derailed.



Officers were called to the scene at 9.43am and remain there alongside paramedics and the fire brigade.



All further updates will be shared here.