Le tweet de Trump est une «incitation» de plus

«Quand on lit ce tweet, c'est une incitation supplémentaire à faire cette armée européenne que propose Emmanuel Macron», a déclaré sur France Inter Bruno Le Maire, interrogé sur les propos du président américain. «La question aujourd'hui», ce n'est pas tant «ce que nous répondons à Donald Trump», a toutefois poursuivi le ministre: «C'est ce que nous, Européens, nous avons dans les tripes, et ce que nous sommes capables de faire».

Le président américain, lors de son arrivée à Paris, vendredi soir, pour les cérémonies du 11 novembre, a jugé «très insultants» les propos d'Emmanuel Macron, qui avait estimé peu avant que l'Europe devait se «protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis». L'Élysée a toutefois assuré que l'armée européenne en question ne visait en aucun cas les États-Unis, évoquant une «confusion» dans l'interprétation de ses propos. «Nous devons mieux partager le fardeau au sein de l'OTAN», a d'ailleurs lancé M. Macron, lors d'un entretien avec Donald Trump.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!