Triste record de crimes à l'arme blanche à Londres

Plus de 5 500 personnes ont été attaquées à l'arme blanche à Londres lors des douze mois se terminant en octobre - un chiffre record - et plus de 90 sont morts, selon les chiffres de la police britannique. Un climat de violence qui inquiète les autorités. Le 23 juin dernier, le nom de Jordan Douherty, 15 ans, s'est ajouté à la liste des victimes. Le procès devant la cour criminelle de l'Old Bailey, où son meurtrier, un autre adolescent, a été jugé, a permis de retracer comment une agréable soirée d'été s'était achevée en fait divers tragique.

Ce soir-là, Jordan Douherty avait été poursuivi par une cinquantaine de jeunes, à la suite d'une dispute, selon des images filmées au téléphone portable, immédiatement partagées sur les réseaux sociaux et montrées à l'audience. Dans cette vidéo, on voit l'adolescent trébucher avant de recevoir une volée de coups de poings et de pieds et deux coups de couteau à la poitrine. Il se relève avant d'être de nouveau attaqué, laissant une traînée de sang dans son sillage, une vision devant laquelle sa mère n'a pu retenir ses larmes à l'audience.

Gangs, mais pas seulement

Mais alors que beaucoup de meurtres dans les rues de Londres s'insèrent dans un contexte de rivalités entre gangs et de conflits liés à la drogue, celui de Jordan Douherty ne semble pas avoir été prémédité. Tout a commencé par une fête d'anniversaire, interrompue après l'irruption de centaines de jeunes qui n'y étaient pas invités. La tension était montée, jusqu'au drame qui a laissé toute une communauté bouleversée. La jeune fille qui fêtait son anniversaire et ne connaissait ni la victime ni son meurtrier, s'est retrouvée, ainsi que sa famille, au tribunal, et ses invités ont été traumatisés.

La mère d'un participant à la fête, âgé de 16 ans, patientait sur un parking, à proximité du centre communautaire de North Romford, où se tenait la célébration, inquiète de voir la foule grossir. Invitée à témoigner, elle s'est dit encore marquée par les événements qui se sont déroulés sous ses yeux. «Un groupe d'environ 50 garçons et filles l'ont pourchassé dans la rue, 10 à 15 d'entre eux l'ont ensuite attaqué», a-t-elle témoigné derrière un rideau qui la dissimulait aux yeux de l'accusé.

Son agresseur, âgé de seulement 17 ans, a été jugé coupable de meurtre jeudi. Sa peine de prison sera fixée début 2019. Il risque la prison à perpétuité.

