L'éruption aux Canaries serait une... «attraction»

La ministre espagnole du Tourisme, Reyes Maroto, a été vivement critiquée, lundi, pour avoir proposé de faire de l'éruption volcanique sur l'île de La Palma une «attraction» pour de «nombreux touristes qui veulent profiter de ce que la nature a apporté à La Palma» et qualifié cette éruption, qui a détruit une centaine de maisons et entraîné l'évacuation de 5 500 personnes, de «spectacle si merveilleux de la nature», dans un entretien à la radio Canal Sur.

Des déclarations qui ont valu à la ministre les attaques en particulier de l'opposition de droite, étant donné les dégâts provoquées par les coulées de lave crachées par le volcan Cumbre Vieja. La ministre «prétend faire d'un malheur une attraction alors que des milliers de personnes sont évacuées», a fustigé le parti d'extrême droite VOX sur Twitter.

«Nous sommes aux côtés des personnes affectées»

«C'est une tragédie, un peu de sensibilité», a déploré la député Ana Oramas, membre du parti Coalition Canaries, selon laquelle «les habitants des Canaries ne sont pas en train de blaguer». «Le gouvernement devrait être exclusivement concentré sur le fait de résoudre les problèmes liées à cette éruption», a critiqué pour sa part le maire de Madrid, José Luis Almeida, du Parti Populaire (droite).

La ministre a tenu à rectifier le tir plus tard dans la journée et «nuancer ces déclarations, car aujourd'hui nous sommes aux côtés des personnes affectées, des victimes», a-t-elle déclaré à la presse durant un déplacement. Le Premier ministre Pedro Sanchez, qui devait aller à New York pour l'assemblée générale des Nations Unies, a retardé son voyage pour se rendre dans l'île dimanche soir afin de suivre les opérations d'évacuation mobilisant des centaines de membres de la police et de l'armée.

