Nouveau foyer pour trois lions du «zoo de l'enfer»

L'ONG de défense des animaux Quatre Pattes a transféré avec succès trois lions qui avaient été sauvés du Safari Park Zoo de Fier, en Albanie. Après un voyage de 3000 kilomètres et 52 heures, Lenci, Zhaku et Bobby ont découvert avec curiosité et prudence leur nouveau foyer, au refuge pour grand félins Felida aux Pays-Bas, a indiqué l'association.

Les trois lions avaient été retirés du parc animalier en octobre 2018, après l'indignation internationale provoquée par leurs conditions de vie. Enfermés dans des cages en béton sales, ils étaient en piteux état. D'autres animaux du parc, qualifié par les médias de «pire zoo d'Europe» et de «zoo de l'horreur», avaient également été retirés.

En attendant leur transfert, les trois lions ont été accueillis par le zoo de Tirana. Cela a permis à leur état de santé de s'améliorer, a observé le vétérinaire Marc Gölkel, du Leibnitz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), qui a supervisé leur déménagement. «L'œil enflammé de Lenci guérit bien. Les tests ont montré que Bobby a des problèmes rénaux et que Zhaku a une inflammation de la peau. De plus, les trois lions ont besoin de soins dentaires» qui leur seront prodigués dans leur nouveau refuge.

(L'essentiel/aia)