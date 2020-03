Le «Daily Express» évoque «la fin de la civilisation»

L'article était toujours en ligne mercredi matin. Lundi, le tabloïd britannique «Daily Express» publiait un article on ne peut plus anxiogène au sujet d'un dangereux corps céleste. «La Nasa traque un astéroïde de plus de 4 km de diamètre approchant la Terre: il pourrait détruire la civilisation humaine», annonce tout-de-go le journal. Le média britannique explique que «1998 OR2» avance à 8,7 km par seconde en direction de notre planète.

«L'astéroïde se rapprochera de la Terre le 29 avril. Selon la Planetary Society, un astéroïde de plus de 1 km de diamètre est suffisamment grand pour menacer de destruction globale», peut-on lire. Cet article potentiellement affolant a été partagé plusieurs milliers de fois sur Twitter. Or, comme l'explique Franceinfo, «1998 OR2» ne figure pas dans le système «Sentry» de la Nasa, qui répertorie les 23 corps célestes qui pourraient entrer en collision avec la Terre durant les cent prochaines années. Et les chiffres du quotidien britannique sont extrapolés.

A 4.1KM asteroid will close-in on Earth in April, NASA has confirmed - Could end human civilisation if it hitshttps://t.co/ViEX9JAOTm pic.twitter.com/l9foef5QmF— Daily Express (@Daily_Express) March 2, 2020

Oui, l'agence spatiale américaine a bel et bien annoncé que l'astéroïde «52 768» surnommé «1998 OR2» allait s'approcher de notre planète le 29 avril 2020. Mais la Nasa précise que le corps céleste passera à 6 millions de kilomètres de la Terre, ce qui représente environ seize fois la distance séparant notre planète de la Lune. Quant au diamètre de 4 kilomètres évoqué par le tabloïd britannique, il s'agit de la fourchette haute de l'évaluation de l'agence spatiale, qui évoque un chiffre «entre 1 à 4 kilomètres».

Et si l'astéroïde frappait réellement la Terre, l'humanité serait-elle éradiquée? Le «Daily Express» évoque ce risque en s'appuyant sur une étude de l'association à but non lucratif The Planetary Society. Cette organisation estime bel et bien qu'un «astéroïde d'environ 1,5 kilomètre de diamètre constitue le seuil énergétique pour détruire la Terre», mais elle précise qu'il y a «beaucoup d'incertitudes associées à cette estimation» et que la collision d'un astéroïde avec la Terre est d'une «très faible probabilité». Autant dire que le journal britannique s'est quelque peu emballé.

