Les corbillards au drive-​​in pour des adieux express

Personne n'aurait pu imaginer un dernier hommage si froid. À Madrid, les funérailles sont très expéditives en raison de l'épidémie du coronavirus. Pire, des corbillards font désormais la file, attendant chacun leur tour pour déposer les défunts, comme un «drive-in». Des images choquantes, et encore plus pour les proches.

Le reportage réalisé par CNN fait froid dans le dos. On y aperçoit une file de plusieurs corbillards devant le crématorium du cimetière de La Almudena. Devant l'entrée, le premier s'arrête, le coffre s'ouvre et laisse entrevoir un cercueil en bois, sans fioriture, sans fleurs ni couronne. Place ensuite à la «cérémonie» très courte. Un prêtre, habillé pour la messe, salue de loin les proches, bénit le cercueil, et l'asperge d'eau bénite devant cinq proches maximum, tous placés à une distance barrière. Le tout en cinq petites minutes.

«Comment imaginer que la fin... ressemble à ça?»

Conscient de la souffrance d'un tel adieu, le père Edduar se dit bouleversé. «J’essaie d’être proche d’eux. Je leur dis que je suis avec eux, qu’ils ne sont pas seuls. Parfois, ça me bouleverse. Je pleure». La distance est de mise et les étreintes et les baisers de réconfort se font rares...

Le cercueil est ensuite placé sur un brancard pour être amené vers le crématorium, sa dernière destination. Un choc pour les proches. «Je suis seul ici, mon frère et ma sœur n’ont pas pu venir. Ma femme ne viendra pas. Les petits-enfants ne viendront pas. Comment imaginer que la fin... ressemble à ça?» Felix Poveda a perdu sa mère de 77 ans, infectée par le virus. L'Espagnol explique qu'elle n'a pas eu droit à un respirateur à l'hôpital, faute de matériel. Felix Poveda compte bien lui offrir un adieu digne de ce nom, une fois la crise terminée. Une seule question subsiste: quand? Vient ensuite, quelques instants plus tard, le tour d'un autre corbillard et d'une autre famille ravagée par la perte d'un proche.

Voilà à quoi ressemble désormais le processus de deuil public mis en place dans le cadre de l'état d'urgence. L'Espagne est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus, après l'Italie. Au total 15 238 morts sont à déplorer depuis le début de l'épidémie et 152 446 personnes sont infectées.

