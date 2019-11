Plusieurs blessés dans une attaque à l'arme blanche

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi à Londres lors d'une attaque à l'arme blanche au London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, et un homme a été arrêté, a indiqué la police. «La police a été appelée à 13h58 (locales et GMT, 14h58 au Luxembourg) pour une attaque à l'arme blanche près du London Bridge», a précisé la police sur Twitter. «Un homme a été arrêté par la police. Nous pensons qu'un certain nombre de personnes ont été blessées», a ajouté la même source.

Selon la chaîne de télévision Sky News, qui cite des sources policières, un homme a été tué par des policiers armés. Des images circulant sur Twitter montrent notamment des policiers armés pointer leur arme vers une personne à terre. Les services ambulanciers de Londres ont indiqué sur le même réseau social avoir envoyé «des équipes» sur place.

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceuk for updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground.