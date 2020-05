Reprise des discussions sur le Brexit

Londres et Bruxelles ont repris lundi sans enthousiasme les négociations sur leur relation post-Brexit, dans un contexte plombé par la pandémie de coronavirus. Les deux premières sessions de discussions n’avaient pas abouti à des avancées majeures.

Ces pourparlers d’une semaine ont débuté par une «session plénière» en visioconférence, en présence du négociateur en chef de l’UE Michel Barnier et de son homologue britannique David Frost. «Nous avons besoin de progrès tangibles dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne les normes de concurrence ouverte et équitable», a twitté Michel Barnier à l’issue de cette rencontre.

Round 3 of negotiations began today with @DavidGHFrost & team.



We need tangible progress across all areas, incl. open & fair competition standards.



We are negotiating on behalf of the entire ????????. There must be a proper balance of rights & obligations.