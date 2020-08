Flambée de cas à Mykonos, la Grèce prend des mesures

La Grèce a annoncé mercredi le port du masque obligatoire sur l'île de Mykonos et en Chalcidique, dans le nord du pays, après une flambée du nombre de cas du nouveau coronavirus ces derniers jours. Cette mesure sera appliquée à partir de vendredi et ce jusqu'au 31 août, a annoncé la protection civile grecque. Les habitants et touristes sur l'île de Mykonos et les stations balnéaires de Chalcidique devront porter le masque à l'intérieur et à l'extérieur.

Pas plus de 9 personnes

Dans ce même laps de temps, les concerts, les fêtes, les cérémonies religieuses, les marchés et les rassemblements de plus de 9 personnes seront interdits. Les restaurants ne pourront accueillir que des tables de quatre personnes, ou six s'il s'agit d'une même famille, selon la même source. De telles mesures d'interdiction avaient déjà été prises avant les festivités du 15 août sur certaines îles, comme Paros et Antiparos.

Sur des îles touristiques comme Mykonos, et les régions les plus touchées, comme l'Attique, région d'Athènes, celle de Thessalonique (nord) et la Crète (sud), les bars et restaurants sont déjà soumis depuis plusieurs jours à l'obligation de fermer entre minuit et 7 heures locales.

L’un des pays les moins touchés par le Covid-19

La Grèce reste l'un des pays les moins touchés par l'épidémie par rapport aux autres pays européens. Cependant les autorités grecques sont préoccupées par une augmentation significative du nombre de cas, à plus de 200 par jour. Avant l'ouverture de la saison touristique à la mi-juin, le pays ne comptait que quelques dizaines de nouveaux cas quotidiennement. Au total, le pays compte 7472 cas et 232 décès depuis la détection du virus fin février dans le pays.

