Un «acte de guerre» des pêcheurs français à Jersey

Des dizaines de bateaux de pêche français se sont massés jeudi, en présence de patrouilleurs dépêchés par le Royaume-Uni et la France, devant le port de Saint-Hélier, au coeur d'une dispute post-Brexit entre Paris et Londres sur l'accès aux eaux poissonneuses autour de l'île anglo-normande de Jersey. Partis des côtes bretonnes et normandes, dans le nord-ouest de la France, entre 50 et 60 bateaux ont pris position au petit matin, dans le calme. Ils sont restés toute la matinée avant de repartir en début d'après-midi vers les ports français tout proches de cette île au statut particulier, qui ne fait pas pleinement partie du Royaume-Uni.

Sous un ciel gris, ils ont exercé un semblant de blocus qui ne disait pas son nom, les pêcheurs demeurant devant Saint-Hélier sans entraver la navigation et revendiquant «un mouvement pacifique». «On ne bloque pas vraiment. On est tous à l'extérieur du port», a souligné Ludovic Lazaro, un pêcheur de Granville, en Normandie. «Mais le capitaine du port de Jersey ne veut pas laisser sortir le cargo s'il y a du monde dans le coin. Il veut que tout le monde soit parti».

«La démonstration de force est faite»

Les responsables de Jersey «restent sur leurs positions», a-t-il ensuite déclaré, à l'issue d'une rencontre entre les pêcheurs français et un ministre de Jersey. «Maintenant, c'est aux ministres de s'arranger», a-t-il ajouté, évoquant les âpres négociations en cours. «La démonstration de force est faite. C'est le politique qui doit prendre le relais», a renchéri Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches de Normandie.

Le Royaume-Uni avait dépêché deux bâtiments de sa marine, les patrouilleurs HMS Severn et Tamar, «pour surveiller la situation». Deux navires français plus modestes, le patrouilleur côtier Athos de la gendarmerie maritime et celui des affaires maritimes, Themis, sont arrivés dans la zone située dans les eaux françaises pour assurer «la sécurité de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer».

La France accuse le Royaume-Uni d'avoir décidé de restrictions imprévues et «souhaite que les autorités britanniques reviennent sur leur décision», selon la ministre de la Mer Annick Girardin. «Deux bâtiments de la Royal Navy renvoient les pêcheurs français chez eux», clamait jeudi le Daily Mail, tandis que The Sun qualifiait l'opération des pêcheurs français d'«acte de guerre».

(L'essentiel/afp)