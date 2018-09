Le gouvernement italien tape sur les journaux

Luigi Di Maio, l'un des deux poids lourds du gouvernement populiste italien, est parti en guerre contre les journaux, menaçant de leur retirer la publicité des sociétés publiques. «Les journaux polluent désormais chaque jour le débat public et le pire, c'est qu'ils le font grâce, également, à l'argent de la collectivité», a dénoncé cette semaine sur Facebook le chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème).

Dans le prochain budget italien, «nous allons prévoir une réduction des contributions publiques indirectes à la presse et nous sommes en train de préparer une lettre aux sociétés dans lesquelles l’État détient des participations pour leur demander d'arrêter de payer les journaux» en achetant des espaces publicitaires, a-t-il prévenu. À l'instar de son fondateur Beppe Grillo, le M5S est convaincu que les médias classiques souhaitent l'échec de leur expérience gouvernementale en alliance avec la Ligue de Matteo Salvini.

M. Di Maio et les ministres M5S communiquent essentiellement via Facebook et Twitter, ne manquant jamais de critiquer la presse traditionnelle. «Ce n'est pas du journalisme, c'est juste de la propagande visant à défendre les intérêts d'une petite élite qui pense pouvoir continuer à faire la pluie et le beau temps», s'est ainsi emporté le jeune vice-Premier ministre de 32 ans, également ministre de l'Emploi et du Développement économique. Et d'ajouter: «je ne lis pas les journaux italiens pour m'informer, mais seulement pour comprendre comment ils veulent nous attaquer».

Une posture critiquée

M. Di Maio, qui n'a effectué qu'un mandat de député dans les rangs de l'opposition avant d'arriver au pouvoir, «n'est pas habitué à la pression de la presse et au fait que la presse est libre», assure Raffaele Lorusso, secrétaire général de la Fédération nationale de la presse italienne (FNSI). M. Di Maio et son allié Matteo Salvini «privilégient les réseaux sociaux car ainsi, ils parlent directement à leurs sympathisants et peuvent dire n'importe quoi», ajoute-t-il.

À longueur de journée, les deux hommes multiplient les vidéos sur Facebook et les messages sur Twitter. Dans une récente interview, M. Salvini a affirmé qu'une de ses vidéos postées sur Facebook avait été vue par huit millions de personnes, «un chiffre bien plus important que ce que j'aurais obtenu avec un média traditionnel». Le président italien Sergio Mattarella a ainsi pris samedi la défense de la presse en soulignant que «la liberté sans condition de la presse constitue une clé de voûte et un élément fondamental de la démocratie», dans un message adressé à des journaux siciliens.

