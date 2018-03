Prêts à changer d'air pour trouver un job

50% des chômeurs de 20 à 34 ans de l'UE sont prêts à quitter l'endroit où ils résident pour trouver un travail: 21% envisagent de bouger dans le même pays et 29% sont même prêts à passer la frontière pour trouver un job, que ce soit dans un autre pays de l'UE (12%) ou ailleurs dans le monde (17%), indique un sondage d'Eurostat, réalisé en 2016.

Les plus enclins à s'établir ailleurs - dans leur pays ou à l'étranger - sont les jeunes demandeurs d'emploi portugais (71%) et suédois (66%). À l'inverse, 73% des jeunes Maltais, 69% des jeunes Néerlandais et 68% des jeunes Chypriotes n'ont aucune envie de quitter l'endroit où ils vivent.

Seul 1% a vraiment passé la frontière

Quels Européens seraient le plus tentés par l'aventure à l'étranger? 44% des jeunes chômeurs français et suédois, 43% des jeunes Espagnols et 41% des jeunes Portugais. À l'inverse, seuls 9% des jeunes chômeurs irlandais, 15% des Chypriotes, 17% des Tchèques et des Danois franchiraient les frontières pour trouver un travail.

Pourtant, seul 1% des actifs européens de 20 à 34 ans s'est établi dans un autre pays pour obtenir leur emploi actuel. Selon Eurostat, ce sont les jeunes actifs luxembourgeois les plus enclins à passer la frontière (12%) mais l'Institut de statistiques met en garde contre la faible fiabilité des données en raison d'un taux élevé de non réponses. Viennent ensuite les jeunes actifs maltais (9%) et les jeunes Irlandais (7%).



(mc/L'essentiel)