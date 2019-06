«J'ai avorté après avoir été violée à l'âge de 15 ans»

Chaque année, des milliers de femmes avortent en Suisse. Les causes de ces interruptions de grossesse sont multiples; le viol en fait partie. Nina*, aujourd'hui âgée de 24 ans, a justement décidé d'avorter après avoir été agressée sexuellement à l'âge de 15 ans, en marge d'une course de motocross.

Courageuse, la jeune femme a décidé de revenir sur ce qui s'est passé il y a près de dix ans. Le fameux soir en question, elle se souvient d'avoir fait la rencontre d'un homme, qui l'a invitée à le suivre dans son bus VW. «Quand la porte s'est refermée derrière moi, il m'a agrippée et m'a violée. J'étais comme paralysée. Je ne me suis pas débattue et je n'ai pas crié. Une fois qu'il avait fini, il s'en est allé.» Nina dit être restée encore au moins dix minutes à l'intérieur du bus, seule, avant de trouver la force de s'en aller. À l'époque, elle n'avait pas trouvé le courage de parler à qui que ce soit de ce qui s'était passé.

«Je ne pourrai jamais aimer l'enfant de mon violeur»

Elle dit avoir tenté au mieux de chasser cet épisode de sa tête. Mais elle a finalement été rattrapée par les événements neuf semaines plus tard en découvrant qu'elle était enceinte. Bouleversée, Nina se souvient qu'elle ne voulait qu'une chose: avorter. «Je me disais que je ne pourrais jamais aimer l'enfant de mon violeur.» Quelques jours plus tard, l'adolescente a été admise dans un hôpital pour procéder à une interruption de grossesse.

Les semaines qui ont suivi ont été particulièrement difficiles pour elle. Afin d'oublier toute cette histoire, Nina raconte qu'elle buvait un demi-litre de vodka tous les matins avant d'aller à l'école. «C'était l'unique moyen pour atténuer la douleur.» L'adolescente a fini par se retrouver en situation de rupture et a même vécu un moment dans la rue. Du moins, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Marco*. Le jeune homme l'a énormément aidée. Il lui a proposé de vivre chez lui à condition qu'elle arrête de boire. Et ça a fonctionné, raconte Nina: «Notre relation était précieuse. Il me soutenait et me montrait beaucoup d'affection.»

Nouveau drame

Or l'année dernière, la jeune femme a une nouvelle fois dû encaisser un coup dur. Les médecins ont diagnostiqué chez Marco un cancer du pancréas incurable. Il est décédé six mois plus tard, en août 2018.

À la question de savoir comment elle imagine son avenir, Nina répond qu'elle ne veut en aucun cas s'engager dans une nouvelle relation. D'une part parce qu'elle est toujours profondément marquée par le viol et l'interruption de grossesse et d'autre part parce qu'elle souffre elle aussi d'un cancer du poumon depuis cinq ans.

«Je n'arrête pas de me dire que je suis une tueuse»

Ce qui la tracasse cependant le plus, c'est le fait d'avoir avorté. Car la chimiothérapie qu'elle doit suivre l'a rendue stérile. «J'aurais pu avoir un enfant et j'ai interrompu la grossesse. Maintenant, j'en veux un et ce n'est plus possible. Cette pensée me hante.» Elle dit ressentir une douleur au cœur chaque fois qu'elle voit une femme se promener avec une poussette.

Loin d'elle cependant l'idée de juger les femmes qui décident d'avorter. «On ne sait jamais ce qui les a poussées à le faire.» Mais avec le recul, conclut-elle, elle pense avoir pris la mauvaise décision. «Je n'arrête pas de me dire que je suis une tueuse.»

* Prénoms d'emprunt

