Le corps récupéré dans l'épave est celui de Sala

La police du comté de Dorset (sud-ouest de l'Angleterre) a annoncé jeudi soir que le corps retrouvé dans l'épave de l'avion qui avait disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier était celui du footballeur argentin Emiliano Sala.

«Le corps ramené à Portland (sud de l'Angleterre) aujourd'hui a été formellement identifié par le coroner du Dorset comme celui du footballer Emiliano Sala», a annoncé la police sur Twitter. «Les familles de M. Sala et du pilote David Ibbotson ont été informées. Nos pensées sont pour eux tous».

Le coroner, officier de justice chargé de faire la lumière sur les décès de cause non naturelle, «continuera d'enquêter sur les circonstances de ce décès», a précisé la police. La carcasse du monomoteur Piper Malibu qui emmenait le pilote, âgé de 59 ans, et l'ex-attaquant nantais, âgé de 28 ans, vers son nouveau club de Cardiff, avait été localisée dimanche, à l'endroit où l'avion avait cessé d'émettre, dans la Manche, reposant à 67,7 mètres de fond, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey.

Le corps retrouvé dans l'épave avait été ramené à terre jeudi matin par le navire du Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB), Geo Ocean III, au lendemain de sa récupération, «dans des conditions difficiles», par l'AAIB et «ses prestataires spécialisés». Les tentatives de récupération de l'épave ont elles «échoué», avait indiqué mercredi soir l'AAIB, évoquant notamment de «mauvaises conditions météorologiques». Les enquêteurs avaient pris la «décision difficile» de mettre un terme à l'opération, les fortes marées dans la zone limitant leurs capacités d'intervention.

