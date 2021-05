Une dernière photo d’Eitan, puis la tragédie

Au premier coup d’œil, l’image ressemble à n’importe quelle photo de vacances en famille. En réalité, elle porte le poids d’une épouvantable tragédie. En T-shirt rouge, la main droite posée sur son cœur, Eitan profite de la vue que lui offrent la montagne et les arbres baignés de soleil. Fuyant les missiles et les explosions, ses arrière-grands-parents maternels sont arrivés trois jours plus tôt d’Israël. Pour se changer les idées, toute la famille profite d’une promenade idyllique au-dessus du lac Majeur.

Étudiant en cinquième année de médecine, Amit, le papa d’Eitan, se réjouissait de cette journée. Il en avait même parlé vendredi soir avec le président de la communauté juive de Milan. Prise peu avant le drame par un membre de la famille d’Eitan, la photo a été envoyée à des proches vivant en Israël, rapporte le Corriere della Sera. Quelques minutes plus tard, la cabine tombait dans le vide, et quatorze vies étaient arrachées.

Lorsque les secouristes ont retrouvé le petit garçon de 5 ans vivant, ils ont cru à un miracle. Après une longue opération visant à réduire les fractures de l’enfant, son état s’est stabilisé mais le pronostic est encore réservé. Après l’avoir plongé dans un coma artificiel et intubé, les médecins ont entamé le processus de réveil, mercredi matin. Eitan a ouvert les yeux et a repris connaissance, selon TGCOM 24. À ses côtés, sa tante Aya, aidée d’une équipe de psychologues, tentera de lui expliquer ce qui s’est passé.

