L'Europe connaît une flambée des cas de rougeole et cette maladie y ressurgit dans quatre pays, dont le Royaume-Uni, où elle était considérée comme éliminée, s'inquiète jeudi l'OMS, appelant à intensifier la vaccination. L'Organisation mondiale de la santé fait état de 89 994 cas de rougeole dans 48 pays européens au premier semestre 2019, plus du double par rapport à la même période de l'an dernier (44 175) et d'ores et déjà davantage que pour toute l'année 2018 (84 462).

Un problème mondial



À l'échelle de la planète, la quantité des cas signalés a été multipliée par trois entre la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2018 (129 239) et les sept premiers mois de cette année (364 808).

«La reprise de la transmission de la rougeole est un problème préoccupant. Si l'on ne parvient pas à établir et à maintenir une couverture vaccinale élevée dans chaque communauté, les enfants et les adultes connaîtront des souffrances inutiles, et certains seront voués à une mort tragique», a prévenu Günter Pfaff, le président de la Commission régionale de vérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole.

Sonnette d'alarme

Sur la foi des chiffres de 2018, la maladie n'est plus jugée «éliminée» au Royaume-Uni, en Grèce, en République tchèque et en Albanie. Pour l'OMS, le statut d'«élimination» correspond à l'absence de transmission continue pendant 12 mois dans une zone géographique particulière. Au Royaume-Uni, 953 cas ont été signalés en 2018 (489 depuis le 1er janvier 2019), tandis que 2 193 ont été répertoriés en Grèce (28), 1 466 en Albanie (475) et 217 en République tchèque (569).

«Chacun de ces pays est un exemple de couverture vaccinale nationale extrêmement élevée. Il ne s'agit donc pas d'exemples de pays dont les systèmes (de santé) sont particulièrement faibles», a relevé Kate O'Brien, la directrice du département Vaccination à l'OMS. «Je pense que c'est une sonnette d'alarme pour le monde entier: il ne suffit pas de parvenir à une couverture nationale élevée, il faut le faire dans chaque communauté et dans chaque famille», a-t-elle ajouté.

Mortelle

Extrêmement contagieuse et pouvant entraîner de graves complications, parfois mortelle (37 cas en Europe au premier semestre et 74 en 2018), la rougeole se transmet habituellement par contact direct ou par l'air, infectant les voies respiratoires, puis se propageant à tout l'organisme. En Europe, la majeure partie des personnes touchées ont moins de 19 ans (60% des cas). Au premier semestre 2019, 78% des cas y ont été enregistrés dans quatre foyers de contagion: Kazakhstan, Géorgie, Russie et Ukraine, qui à elle seule concentre 60% des cas.

La rougeole est déclarée éliminée dans 35 des 53 pays que comprend la région. Ils étaient 37 en 2017. Elle est endémique dans 12 pays, dont la France et l'Allemagne, pays dans lequel la vaccination deviendra obligatoire à partir de mars 2020. Il n'existe pas de traitement curatif de la rougeole, mais elle peut être évitée par deux doses d'un vaccin, selon l'OMS, qui évalue à plus de 20 millions le nombre des décès empêchés dans le monde entre 2000 et 2016 grâce à la vaccination.

(L'essentiel/nxp/afp)