Johnson: vacances luxueuses mais légales

La déclaration d'intérêts fournie par le dirigeant conservateur est «exacte et complète, et nous ne trouvons aucune infraction» aux règles, a indiqué dans son rapport, la commission de la Chambre basse du Parlement compétente en la matière. Celle-ci regrette toutefois que les arrangements «informels» pour financer ce séjour n'aient pas été communiqués immédiatement dans le détail, ni par Boris Johnson ni par son bienfaiteur, l'homme d'affaires David Ross, un donateur du Parti conservateur.

Latest on Boris Johnson's sleaze.



His Mustique holiday was worth double the £15,000 he declared in the Commons Register (and he's still hiding the identity of the benefactor who bankrolled it). https://t.co/s8DZ7tdWog