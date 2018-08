Poutine soutient les républiques séparatistes

Vladimir Poutine a assuré les républiques séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie du soutien de la Russie, promettant de «tout faire» pour assurer leur sécurité, dix ans après une guerre éclair avec la Géorgie. Les présidents ossète et abkhaze, Anatoli Bibilov et Raoul Khadjimba, ont été reçus vendredi au Kremlin par M. Poutine, à deux jours du dixième anniversaire de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de leurs républiques séparatistes qui avaient fait sécession de la Géorgie dans les années 1990.

«Nous essayons de tout faire pour assurer la sécurité de l'Ossétie du Sud, de la soutenir économiquement», a déclaré M. Poutine, lors d'une rencontre avec M. Bibilov. «Après la reconnaissance de l'indépendance de l'Ossétie du Sud, le peuple ossète a commencé à vivre dans une dimension tout à fait différente, celle de la stabilité, de la paix et de la prospérité», a estimé pour sa part M. Bibilov. Vladimir Poutine s'est ensuite entretenu avec Raoul Khadjimba, en l'assurant: «Nous accordons une grande importance à notre coopération visant à assurer la sécurité de l'Abkhazie». «Cela concerne la coopération entre les forces armées, comme entre les garde-frontières», a précisé M. Poutine.

En août 2008, la Russie et la Géorgie se sont affrontées lors d'une guerre éclair de cinq jours, après que Tbilissi a lancé une opération militaire meurtrière en Ossétie du Sud afin d'en reprendre le contrôle. Un accord de paix négocié par le président français, Nicolas Sarkozy, a permis de mettre fin au conflit, et le 26 août 2008, Moscou a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du sud et de l'Abkhazie, où elle maintient depuis une forte présence militaire dénoncée par la Géorgie comme une «occupation».

