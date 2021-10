Mystère autour de la mort d'un jeune millionnaire

Ce nom de vous dit probablement rien, mais Vivek Chadha, 33 ans, était une des grosses fortunes de Londres. Directeur du groupe hôtelier «Nine Hotel Group», le jeune anglais d'origine indienne s'est éteint subitement dimanche matin dans la capitale anglaise. Quelques heures plus tôt, il avait fait la fête dans l'une des adresses les plus branchées de la ville.

Ce destin est d'autant plus tragique que le business-man s'était marié en grande pompe il y a deux mois avec sa fiancée Stuttee dans un hôtel cinq étoiles. «Nous nous sommes mariés il y a huit semaines et c'était beau. Maintenant, je dois supporter la mort de l'amour de ma vie. Je suis choquée et dévastée», a-t-elle déclaré.

«Nous sommes totalement sous le choc»

Une autopsie doit être pratiquée pour établir les causes de la mort du jeune millionnaire, qui n'avait pas de maladies sous-jacentes connues. Il pourrait s'agir d'une crise cardiaque.

Proche du partie conservateur, Vivek Chadha a fait fortune dans les années 2010 après ses études en fondant le groupe hôtelier «Nine Hotel Group» aux côtés de son père. Désignée «jeune entrepreneur de l'année» en 2017, il était propriétaire de 18 hôtels embauchant 800 salariés à travers le Royaume-Uni. «Nous sommes totalement sous le choc. Le temps viendra de lui rendre hommage en évoquant ses accomplissements, mais c'est trop tôt. La tristesse est trop grande», ont commenté ses parents.

(th/L'essentiel)