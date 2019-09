Coups de machette et d'épée en pleine rue

Un groupe d'une vingtaine de personnes qui se battent à coups de batte de baseball, de machette et d'épée. Voilà ce à quoi ont assisté des badauds et des touristes horrifiés le 3 septembre dernier à Croydon, une ville de la périphérie sud de Londres. Certains d'entre eux ont filmé la rixe et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole des forces de l'ordre a expliqué jeudi au Sun que «la police avait été appelée sur la London Road de Croydon peu après 19h22 mardi 3 septembre, après avoir été avertie qu'une vingtaine de personnes combattaient armés sur la route». Malgré la violence de la baston, personne n'a été blessé.

