Les recherches de Maddie stoppées fin septembre?

Après 11 ans, les recherches de Madeleine McCann pourraient s'arrêter. D'après le Daily Mail, qui cite des sources proches des parents de la fillette, aucune requête de fonds n'a encore été faite par le ministère de l'Intérieur pour poursuivre les recherches.

Les parents ne savent pas si les autorités vont continuer de chercher Maddie ou si tout cela s'arrêtera brusquement. «Kate et Garry sont redevables à la police pour tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces années et espèrent évidemment que l'enquête ouverte pour enlèvement continue et que des fonds soient toujours disponibles».

Cette situation n'arrive pas au meilleur moment pour la famille. Un article diffusé hier sur le Daily Star a fait grincer des dents à de nombreuses personnes qui estiment que les autorités mettent beaucoup d'argent pour continuer à chercher la petite Maddie, alors que d'autres personnes disparues sont complètement laissées de côté.

11,5 millions d'euros dépensés

Depuis 2007, 11,5 millions d'euros ont été dépensés pour les recherches. Les agents ont visionné et traduit 40 000 documents de la police portugaise, qui a mené le début de l'enquête et huit équipes de détectives privés ont aussi travaillé sur l'affaire. Environ 600 suspects ont été examinés et les signalements de Madeleine au Brésil, en Inde, au Maroc, au Paraguay, sur un avion allemand et dans un supermarché néo-zélandais ont tous été vérifiés.

Maddie McCann se trouvait avec ses parents dans la station balnéaire de Praia da Luz, sud du Portugal, quand elle a disparu le 3 mai 2007. Elle était âgée de trois ans.

(L'essentiel/atk)