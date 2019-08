Sept morts lors d'un choc entre un hélico et un ULM

Sept personnes, dont deux mineurs, sont mortes dimanche sur l'île espagnole de Majorque quand un hélicoptère et un ultraléger motorisé se sont percutés dans les airs, ont annoncé les autorités. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

L'ULM transportait deux occupants et l'hélicoptère cinq: le pilote, un couple et leurs deux enfants mineurs, a déclaré un porte-parole de la police nationale. L'hélicoptère avait une immatriculation allemande, «ce qui ne signifie pas forcément que les occupants sont de cette nationalité», a-t-il indiqué. Le gouvernement régional des Baléares a confirmé le bilan sur Twitter et ajouté que les occupants de l'ultraléger étaient «deux adultes espagnols». «Il n'y a aucun survivant», a déclaré l'administration régionale.

Les autorités régionales avaient annoncé un peu plus tôt que l'accident aérien s'était produit à 13h35 à Inca, dans le centre de l'île, en donnant un premier bilan de 5 morts. Les deux appareils se sont écrasés dans une zone rurale, a ajouté la Garde civile qui a indiqué qu'une enquête sur les causes de l'accident et l'identité des victimes était en cours.

Los restos del accidente aéreo mortal han caído a menos de 500 metros del Hospital de Inca https://t.co/Hf4TW8PE6S– Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) August 25, 2019

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a déploré le drame sur Twitter et déclaré «suivre avec inquiétude les informations arrivant d'Inca à Majorque.» «Toute ma solidarité et mon affection aux familles des victimes qui ont perdu la vie dans ce tragique accident», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)