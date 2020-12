À Moria, l'espoir dans la détresse des réfugiés

Les cerfs-volants des exilés afghans flottent au-dessus du camp insalubre de Moria, aujourd’hui disparu, comme «un pied de nez à la mort, à la lourdeur, à la gravité». «Protestez, existez, l’espoir reste important à entretenir en vous», martèle le jésuite Maurice Joyeux, qui a passé six mois de confinement aux côtés des réfugiés de Lesbos.

Le tristement célèbre camp de Moria, le plus important camp de réfugiés d’Europe, a été réduit en cendres en septembre. Son tentaculaire bidonville a été entièrement détruit par le feu, jetant à la rue des milliers de réfugiés, dont la plupart sont aujourd’hui toujours coincés dans un camp d’urgence érigé à la hâte sur l’île grecque de Lesbos.

«Un enfer»

Mais avant la destruction de Moria, Mortaza Behboudi, un journaliste afghan réfugié en France, et le père Joyeux, alors responsable du Service jésuite des réfugiés à Athènes, décident de vivre le confinement avec les «grands oubliés» de la pandémie de coronavirus.

Pendant plus de six mois, ils partagent ces tranches de vie, la colère, la détresse, l’injustice, mais surtout l’espoir et la lumière au bout du tunnel, comme le montre le documentaire «Moria, par-delà l’enfer», diffusé lundi sur la chaîne catholique KTO. Sa réalisatrice Laurence Monroe a «souhaité filmer des réfugiés qui en créant des liens, en aidant les autres, en étant créatifs trouvaient dans cet enfer un sens à leur vie».

«Être attentif à ce qui est beau»

Alors que la Grèce est déconfinée au printemps, l’enfermement des migrants de Moria est prolongé à six reprises depuis mars, en l’absence du moindre cas de coronavirus. Mais «au cœur des détresses (…) il est important d’être attentif à ce qui est beau», souligne Maurice Joyeux dans le film, coproduit par Tita Productions et KTO.

«L’Europe c’est quoi? On n’est pas des humains?», hurle l’un d’eux. «Vous êtes en train de dormir bien, vous vivez bien, vous mangez bien, mais pourquoi vous nous traitez comme ça?» s’étrangle-t-il au milieu d’un sanglot.

«La nuit, je pisse dans une bouteille car j’ai peur de sortir», rapporte un Africain dans le documentaire. «Chaque jour le sang coule à Moria», renchérit Candie, réfugiée de RDC. «Moi on m’a violée ici à Moria», confie cette femme-médecin qui a peur d’être tuée si elle parle.

