Majorque déplore 10 morts et de gros dégâts

Dix personnes sont mortes, dont deux Britanniques, et un enfant était porté disparu après des inondations qui ont dévasté dans la nuit de mardi à mercredi une zone de l'est de Majorque, aux Baléares. «Le nombre de victimes décédées à cause des pluies intenses d'hier s'élève à dix», ont tweeté mercredi vers 17h les services d'urgence. «Il ne reste plus qu'une personne disparue, un enfant», ont précisé les services d'urgence.

Voitures entraînées par le courant, empilées les unes sur les autres ou recouvertes de boue, matelas, canapé ou débris de meubles dans les rues: le village de Sant Llorenç des Cardassar, le plus touché, a été dévasté par le passage des eaux d'un torrent, normalement asséché, qui a débordé après des pluies diluviennes. Située à une soixantaine de kilomètres de Palma de Majorque, capitale des Baléares qui ont reçu l'an dernier 13,8 millions de touristes étrangers, la zone touchée compte de nombreux logements touristiques.

Parmi les dix morts figurent deux citoyens britanniques, a confirmé dans un communiqué une porte-parole du Foreign Office. Les pluies, qui sont tombées en quelques heures, ont pris tout le monde de court par leur intensité. Un homme, Manuel Torrescusa, a raconté au journal Diario de Mallorca avoir été surpris dans sa voiture et avoir dû sortir par la fenêtre et nager à travers le courant pour se mettre à l'abri. En visite sur place, le chef du gouvernement Pedro Sanchez a souligné les «circonstances absolument extraordinaires» et promis des fonds pour aider les victimes. Plus de 500 personnes participaient aux opérations de recherche des disparus et de prise en charge des victimes, selon les autorités locales.

(L'essentiel/afp)