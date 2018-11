Un train déraille et fait un mort et six blessés

Imatges del tren accidentat a Vacarisses i del Centre de Coordinació i d'acollida #bomberscat #Ferrocat pic.twitter.com/U8zo36dlm4 — Bombers (@bomberscat) 20 novembre 2018

Une personne est morte et six légèrement blessées dans le déraillement d'un train régional mardi près de Barcelone (nord-est de l'Espagne), a-t-on appris auprès des services d'urgence. «Le service des urgences médicales informe: une personne morte et six blessés légers», a indique sur Twitter le service de protection civile de Catalogne, la région de Barcelone.

L'accident a eu lieu dans la commune de Vacarisses, petit village situé à 35 km au nord-est de Barcelone, quand deux des six wagons du train qui reliait la ville de Manresa à Barcelone ont déraillé, a indiqué la protection civile.

Selon le gestionnaire du réseau ferroviaire Adif, ce déraillement a eu lieu à cause d'un glissement de terrain après les fortes pluies de ces derniers jours dans la zone. Environ 150 personnes voyageaient dans ce train, selon les pompiers.

(L'essentiel/afp)