Le poison au cœur de l'enquête sur l'agent russe

La police britannique tentait jeudi de déterminer l'origine du produit innervant utilisé pour essayer de tuer l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille. Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, ont été victimes d'une «tentative de meurtre par l'administration d'un agent innervant» qui a pu être identifié, avait déclaré mercredi le chef de la police anti-terroriste, Mark Rowley. Cela «va aider à identifier la source» de la substance toxique, a-t-il ajouté. «Notre rôle est désormais d'établir qui est derrière tout ça et pourquoi ils ont commis cet acte».

Un agent innervant est une substance chimique qui agit sur le système nerveux. Parmi les plus connus figurent le sarin et l'agent VX, utilisé pour assassiner en Malaisie le demi-frère de Kim Jong-un en février 2017. Selon des sources sécuritaires citées par le tabloïd The Sun, seuls quelques laboratoires au monde sont capables de produire un tel poison, dont celui des services secrets russes à Iassenovo, près de Moscou, renforçant les soupçons sur la Russie.

Série de décès dans la famille

Sergueï Skripal et sa fille avaient été retrouvés dimanche, inconscients, sur un banc près d'un centre commercial à Salisbury. Ils se trouvaient toujours dans un état critique jeudi. Selon un haut fonctionnaire cité par le Times, «il semble que Skripal ne va pas s'en sortir», tandis que les médecins «ont espoir que sa fille puisse s'en remettre». Un policier, l'un des premiers arrivés sur place pour secourir le couple, a également été hospitalisé.

Selon le Times, la police tente de savoir si la fille de Skripal, qui est arrivée en Grande-Bretagne en provenance de Moscou la semaine dernière en apportant un «cadeau offert par des amis», a introduit elle-même de cette manière l'agent innervant dans le pays. Autre hypothèse: le poison aurait été vaporisé sur eux ou introduit dans leur nourriture ou boisson. Le journal affirme que les enquêteurs se penchent également sur le décès en 2012 de l'épouse de Skripal des suites d'un cancer, de même que sur la mort soudaine de son frère il y a deux ans et celle de son fils l'année dernière à Saint-Pétersbourg, en raison d'une maladie du foie.

(L'essentiel/AFP)