Elle donne 65 000 euros à un faux David Hallyday

L'histoire est parfaitement rocambolesque. Une retraitée de 65 ans, installée dans une commune près de Genève, a rencontré sur un réseau social un homme qui prétendait être David Hallyday.

De fil en aiguille, elle en est tombée amoureuse, sans jamais l'avoir rencontré. Du coup, elle ne s'est pas méfiée quand le faux David lui a demandé de l'argent pour débloquer l'héritage de Johnny. Une bataille faisait alors rage à ce sujet entre la veuve, Laeticia, et les enfants du chanteur. Elle ne s'est pas davantage méfiée, lorsque l'homme affirmait vouloir l'épouser.

Durant trois mois, de fin 2018 à début 2019, elle s'est régulièrement rendue en France pour verser de l'argent sur la carte de crédit prépayée du monsieur. Finalement, après avoir ainsi perdu l'équivalent de quelque 65 000 euros, elle a compris qu'elle se faisait arnaquer. Et elle a même déposé plainte pour escroquerie. Mais la justice l'a déboutée, estimant que la victime aurait dû faire preuve de plus d'attention et effectuer un minimum de contrôles.

(L'essentiel/xfz)