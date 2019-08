Un bus belge plein d'enfants a eu un accident

Un accident qs'est produit, ce mercredi, dans le sud des Pays-Bas. Un bus immatriculé en Belgique transportant 70 enfants de 6 à 12 ans et leurs surveillants est entré en collision avec une voiture sur une autoroute des Pays-Bas, rapporte La Libre.

Le journal belge précise que l'autoroute a été fermée à la circulation et qu'un hélicoptère a été envoyé sur place. Au final, selon Le Soir, l'accident est moins dramatique que prévu et n'a fait que des blessés légers dans le bus. Les enfants ont pu sortir du véhicule et attendent de pouvoir repartir au plus vite à bord d'un autre bus.

Le conducteur de la voiture a lui été désincarcéré par les pompiers mais son état n'est pas connu.

(L'essentiel)