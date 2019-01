270 conteneurs à la dérive en mer du Nord

En raison de fortes rafales de vent, une vingtaine de conteneurs remplis notamment de pièces de voitures détachées, d'écrans plats, d'ampoules et de jouets, se sont échoués mercredi au large de trois îles des Wadden, au nord des côtes néerlandaises. Trois conteneurs, qui n'ont pas encore été localisés, contiennent des barils de peroxyde organique sous forme de poudre, ont indiqué les garde-côtes néerlandais sur Twitter.

Ce composé extrêmement inflammable et dont la fumée peut être source d'irritations, est notamment utilisé dans la fabrication de plastiques, de polystyrène et de PVC. Les garde-côtes conseillent au public de rester à l'écart des conteneurs et d'avertir la police ou les pompiers. Ils ignorent ce qui se trouve dans les conteneurs en dehors de ceux qui se sont échoués sur les îles, ont-ils précisé.

Selon le commandement central allemand des urgences maritimes, le porte-conteneurs a été touché par une tempête. Battant pavillon du Panama, le MSC Zoe mesure 396 m de long et 59 m de large, précise-t-il dans un communiqué.

Laatste update; er zijn 270 containers overboord geslagen. Over de inhoud is niets meer bekend dan de goederen die inmiddels op de eilanden aangespoeld zijn. — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) 2 janvier 2019

(L'essentiel/afp)