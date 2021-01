Il aurait tué sa sœur d'une balle dans la tête à Liège

Le 3 janvier, le corps d'Ahlam Younan, serveuse dans un café de Liège, avait été retrouvée dans son appartement avec des traces de strangulation au cou, les poignets entravés et une balle dans la tête. Lundi, le parquet a confirmé les informations de presse selon lesquelles un de ses frères, plus âgé qu'elle, est «le principal suspect». Il s'agit d'un Syrien né en 1984, réfugié en Suède, actuellement recherché.

Entre frère et sœur, «les tensions étaient très vives parce qu'il ne supportait pas la manière dont elle vivait, on peut parler d'un crime d'honneur», a souligné Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège. Selon les médias, Ahlam a grandi dans un famille chrétienne de Syrie, au sein d'une grande fratrie dont les membres sont aujourd'hui éparpillés entre la Belgique, la Suède et leur pays d'origine en guerre.

Il l'avait récemment menacée

C'est sa soeur Fadia qui, sans nouvelle d'elle depuis plusieurs jours, a découvert le corps sans vie d'Ahlam. Elle a désigné aux enquêteurs le frère suspecté, qui avait récemment «menacé» la victime, d'après le journal L'Avenir. Selon Mme Collignon, ce frère qui vit en Suède était présent en Belgique depuis trois mois environ. Son crime remonterait au 31 décembre ou 1er janvier. Il est désormais «introuvable», visé par un mandat d'arrêt européen émis par le juge d'instruction chargé d'une enquête pour «assassinat».

Ahlam Younan, qui vivait en Belgique depuis sept ans, était serveuse dans un café du centre-ville de Liège après avoir été employée d'une boîte de nuit. «Elle travaillait, avait un petit ami, menait une vie normale, à l'occidentale», selon une source proche de l'enquête.

