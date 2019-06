Des «inconscients» filmés sur la route en Suisse

Une femme et son mari, qui se rendaient en Italie pour le week-end, ont filmé avec un téléphone portable une scène dangereuse sur une route sinueuse dans les Grisons, à l'est de la Suisse. «Sur le chemin du retour à Saint-Moritz, plusieurs voitures de sport nous ont dépassés de manière dangereuse sur une route de montagne», rapporte l'homme qui était alors passager. «C'étaient des Allemands, c'est sûr et ils ont mis les autres usagers de la route en danger», poursuit-il.

On distingue, sur les images, un groupe composé de sept Porsche et d'une Ferrari, qui s'est mis à dépasser en quelques minutes les autres véhicules dans des épingles à cheveux ou des endroits sans visibilité. Le fait que des étrangers «s'amusent» sur les routes de montagne n'est pas un phénomène nouveau et les contrôles de police se multiplient.

Divers appels, signalant le comportement dangereux d'un groupe de chauffards, sont parvenus aux forces de l'ordre. S'agit-il du groupe filmé par le couple? Une enquête a été ouverte et la police a dit étudier les enregistrements pour voir si une infraction pénale avait bien été commise.

(L'essentiel/Julia Ullrich/vsm)