La «vie brisée» d'Emilia, devenue mère à 15 ans

Emilia, jeune Roumaine, est tombée enceinte à 15 ans. Cinq ans plus tard, elle a trois garçons et ce sentiment irrépressible d'une jeunesse gâchée, dans un pays où plus de 10% des bébés sont mis au monde par des adolescentes. «Quand j'ai appris ma première grossesse, j'ai su que mon avenir était fini», raconte-t-elle dans son petit studio, dont la mairie paie le loyer, au deuxième étage d'un HLM délabré de Bucarest.

Sa mère, qui n'avait elle-même que 13 ans lors de son premier accouchement, l'avait mise en garde mais elle ne lui a jamais parlé de protection. Quant à avorter, «la question ne s'est jamais posée», explique Emilia, entourée de ses trois fils qu'elle couve des yeux. Dernière née d'une fratrie de 11 enfants, elle fait partie de cette catégorie vulnérable où précarité et accès difficile à l'éducation aboutissent souvent à des grossesses précoces.

673 adolescentes de moins de 15 ans ont accouché en 2020

La jeune femme aux longs cheveux bruns a quitté les bancs de l'école à l'âge de 12 ans. «On vivait dans un abri de fortune, sans électricité ni eau courante, et je ne pouvais pas faire mes devoirs», se souvient-elle. Puis les enfants sont arrivés, réduisant à néant tout espoir de rescolarisation. «Si quelqu'un m'avait aidée à continuer, aujourd'hui j'aurais pu chercher un emploi», soupire Emilia, qui n'a pas souhaité donner son nom. Aujourd'hui séparée du père des enfants, elle se concentre sur leur éducation. «Je veux pour eux le futur que je n'ai pas eu», confie-t-elle.

Abandon scolaire, enlisement dans la pauvreté et risque d'accoucher de bébés prématurés: «un enfant devenu parent, c'est une tragédie, une vie brisée», s'émeut Gabriela Alexandrescu, présidente de l'antenne roumaine de l'association Sauvez les enfants. Au total, 673 adolescentes de moins de 15 ans et 15 915 âgées de 15 à 19 ans ont accouché en 2020 dans ce pays d'Europe de l'est de 19 millions d'habitants. Pour plusieurs d'entre elles, il s'agissait du troisième, voire du quatrième enfant.

Et 2021 a débuté sur la même tendance: la maman du premier nouveau-né de 2021 n'avait que 15 ans.

