Ils se sont «entraînés» sur une victime au hasard

Près de cinq ans après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, le quotidien «De Morgen» révèle une information jamais rendue publique jusqu’ici. Ibrahim El Bakraoui, qui s’est fait exploser à l’aéroport de Zaventem, a commis un «meurtre test» un peu plus d’un an avant les attaques. C’est Oussama Krayem, l’un des terroristes ayant survécu aux attentats, qui a fait cette confidence surprenante le 20 décembre 2016 aux enquêteurs. L’individu leur a raconté qu’Ibrahim et son frère Khalid – qui a fait exploser une bombe dans le métro – s’étaient «entraînés» sur un homme qui passait par là.

«Khalid m’a dit que lui et Ibrahim avaient tiré sur quelqu’un dans la rue. Une personne choisie au hasard. Je lui ai demandé ce qui s’était passé d’autre. Il a dit que la police avait récupéré le corps et que c’était tout. Il a souri quand il m’a dit ça», a raconté le terroriste. Ce meurtre test est survenu à Jette (près de Bruxelles), le 14 décembre 2014 vers 20h30. La victime s’appelait Paul-André Vanderperren, un retraité de 76 ans. L’homme a été abattu d’une balle dans la tête alors qu’il rentrait d’un café où il avait suivi un match d’Anderlecht.

Lors d’une audition le 19 juin 2018, Oussama Krayem a précisé: «Khalid m’a expliqué qu’il s’agissait d’une personne âgée, et qu’ils souhaitaient tester ce que cela faisait de tuer quelqu’un». Il aura fallu plusieurs années aux enquêteurs pour faire le lien entre le meurtre de Paul-André Vanderperren et les frères El Bakraoui. En mai 2018, le parquet de Bruxelles avait lancé un appel à témoins dans l’espoir de faire avancer ce dossier non résolu, rappelle «Le Soir». La veuve du retraité affirme que son avocat lui a annoncé il y a environ un an que les auteurs du meurtre étaient presque identifiés comme les frères El Bakraoui.

Le parquet fédéral a repris le dossier dès que le lien avec les attentats du 22 mars a été établi.

(L'essentiel/joc)