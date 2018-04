Nemmouche aux assises avec un complice présumé

Le djihadiste français, Mehdi Nemmouche, a été renvoyé jeudi, devant la cour d'assises de Bruxelles, avec un complice présumé, Nacer Bendrer, dans le dossier de la tuerie du musée Juif qui avait fait quatre morts en 2014 dans la capitale belge, a annoncé un de ses avocats.

Le troisième inculpé dans ce dossier, Mounir Attalah, également de nationalité française, a en revanche bénéficié d'un non-lieu, a précisé cet avocat, Me Henri Laquay.

Mehdi Nemmouche, 33 ans, qui a combattu en Syrie en 2013/2014, est accusé d'avoir ouvert le feu, le 24 mai 2014, dans le hall d'entrée du musée Juif de Bruxelles, tuant deux touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge.

Interpellé à Marseille, six jours plus tard, à sa descente d'un car en provenance de Bruxelles, il a reconnu avoir «joué un rôle» dans l'attaque mais nie être le tireur. Il a été inculpé d'«assassinats dans un contexte terroriste» et est incarcéré en Belgique.

Fin 2018 ou début 2019

Son procès devant la cour d'assises de Bruxelles devrait avoir lieu fin 2018 ou début 2019. Dans le box, il comparaîtra aux côtés de Nacer Bendrer, qui est aussi français et est considéré par l'accusation comme son principal complice dans cette tuerie. Nacer Bendrer avait été inculpé en février 2015 à Bruxelles, deux mois après son arrestation, près de Marseille.

Il avait été arrêté en possession de diverses armes, dont un fusil d'assaut de type kalachnikov qui serait très similaire à celui utilisé au moment de la tuerie au musée Juif. Dans son arrêt rendu jeudi, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer aux assises, Mounir Attalah, un Marseillais qui avait mis en contact Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer.

Le non-lieu dont il bénéficie avait été réclamé par le parquet fédéral belge, faute de preuves de son implication dans la tuerie.

