Assange a été «torturé psychologiquement»

Julian Assange présente «tous les symptômes (de) torture psychologique» à laquelle il a été exposé «pendant plusieurs années», a affirmé vendredi le Rapporteur de l'ONU sur la torture, qui a pu le rencontrer en prison avec des médecins.

«La persécution collective de Julian Assange doit finir maintenant!», a exigé dans un communiqué Nils Melzer, expert indépendant de l'ONU et professeur de droit international. Depuis la diffusion de documents confidentiels sur les forces américaines par WikiLeaks en 2010, «il y a eu une campagne implacable et sans retenue d'intimidation et de diffamation contre M. Assange, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Suède et, plus récemment, en Equateur», a-t-il déploré.

Torture psychologique

Ce Rapporteur de l'ONU, qui parle en son nom, a rendu visite le 9 mai au fondateur australien de WikiLeaks accompagné de deux experts médicaux spécialisés dans l'examen des victimes de torture, environ un mois après son arrestation par la police britannique à l'ambassade d'Equateur.

Après un «examen médical approfondi» des experts médicaux, M. Melzer a jugé «évident que la santé de M. Assange a été gravement affectée par l'environnement hostile auquel il a été exposé pendant plusieurs années».

«En plus de maux physiques, M. Assange présente tous les symptômes typiques d'une exposition prolongée à la torture psychologique, une anxiété chronique et des traumatismes psychologiques intenses», a relevé M. Melzer, jugeant que «les preuves sont accablantes et claires».

(L'essentiel/afp)