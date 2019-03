Le chauffeur ligote les élèves et embrase le bus

Moments de terreur ce mercredi matin dans la périphérie de Milan, en Italie. Ousseynou S., un chauffeur de bus qui transportait 51 personnes, deux classes de lycée, à la piscine de Crema (sud de la capitale lombarde) a détourné son véhicule.

L'homme, âgé de 47 ans dont 15 passés dans l'entreprise de transport, a alors ligoté les passagers en les menaçant avec un couteau. L'un des ados a réussi à cacher son téléphone portable et à appeler les secours.

Aucun blessé grave

La police s'est alors mise aux trousses du bus en question et les agents ont réussi à le retrouver à San Donato, périphérie de Milan. Il l'ont percuté pour le faire arrêter et c'est ainsi qu'un drame a été évité de justesse. Le chauffeur a commencé à déverser le contenu de jerricans d'essence qu'il avait cachés dans le véhicule en hurlant qu'il voulait en finir et «venger les morts en mer». Il a ensuite mis le feu au bus.

Un agent a réussi à casser une vitre et les étudiants ont pu s'enfuir. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais quatorze personnes souffrent de légères intoxications. Elles ont été hospitalisées.

(L'essentiel/utes)