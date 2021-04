La course à la succession de Merkel s’intensifie

La course à la succession d'Angela Merkel en Allemagne s'intensifie dimanche dans son camp conservateur, qui réunit les deux prétendants et rivaux acharnés en conclave à moins de six mois des élections législatives. La question est sur toutes les lèvres : qui d'Armin Laschet, dirigeant de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), ou de Markus Söder, patron du parti allié bavarois CSU, se lancera dans la course pour mener la campagne et potentiellement accéder à la chancellerie? Aucun des deux intéressés ne s'est encore officiellement déclaré. Mais leur envie de se lancer ne fait guère de doute et les conservateurs ont promis de trancher la question «entre Pâques et la Pentecôte» (le 24 mai). Et la pression monte.

Angela Merkel a prévu elle de quitter le pouvoir à l'issue du scrutin du 26 septembre après 16 années en poste, ouvrant une nouvelle ère. Le dirigeant du puissant groupe des conservateurs CDU/CSU à la chambre des députés, Ralph Brinkhaus, plaide même pour un calendrier resserré avec une décision «dans les deux prochaines semaines». Objectif ? Sortir au plus vite le parti de l'ornière. Car la fin de règne d'Angela Merkel tourne au calvaire pour le mouvement, au point de mettre en danger leur victoire aux législatives, qui paraissait assurée il y a encore quelques mois.

«Week-end de vérité»

Gestion erratique de la pandémie, désastre électoral dans deux scrutins régionaux récents, la CDU et l'Union chrétienne-sociale (CSU) sont aussi éclaboussées par un scandale de malversations financières autour de l'achat de masques médicaux. La fébrilité est aussi à son comble au vu des derniers sondages: l'Union CDU-CSU ne recueille actuellement que 26% à 28,5% des intentions de vote. Près de dix points de moins qu'en février, et une chute abyssale depuis l'an dernier quand elle avait grimpé à 40%. Désormais le camp conservateur est talonné par les Verts, plébiscités depuis les Européennes de 2019 et qui rêvent de ravir la chancellerie à la CDU.

Le choix du candidat conservateur devient ainsi crucial. Il ne devrait pas être tranché dimanche lors de la réunion des principaux cadres du groupe parlementaire, à laquelle participera d'ailleurs Angela Merkel. Mais le mouvement pourrait donner des indications sur la tendance, alors que les deux prétendants seront invités à donner leur vision de l'avenir. Cette réunion des parlementaires sera surtout une «sorte d'examen des candidatures», juge le quotidien Süddeutsche Zeitung. Pour Bild, c'est même «le week-end de vérité». Une conférence de presse avec MM. Laschet et Söder est prévue dans l'après-midi.

