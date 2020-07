Un petit-​​fils de Deneuve impliqué dans un réseau

Un vaste réseau de fausse monnaie lié à l'organisation mafieuse italienne Camorra a été démantelé mercredi avec l'arrestation de 44 personnes en Italie, France et Belgique, dont un petit-fils de Catherine Deneuve, a-t-on appris jeudi auprès de la police française. Quarante personnes ont été interpellées en Italie, trois en France et une en Belgique lors de cette opération, baptisée «Nerone», coordonnée par l'agence européenne de police Europol. Cette opération a permis la saisie de 8 millions d'euros en numéraire et 8 millions d'euros de biens.

En France, une personne a été interpellée en Charente-Maritime et écrouée dès mercredi. Il s'agit, selon une source proche du dossier, d'Igor Divetain, petit-fils de Catherine Deneuve et Roger Vadim, âgé de 32 ans. Les deux autres hommes, un Franco-italien et un Italien, l'ont été à Paris. L'un d'eux est proche du chef du réseau. Ils devraient être écroués également jeudi, en attendant leur extradition vers l'Italie, a expliqué le commissaire Éric Bertrand de l'Office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM).

«Une marge de fou»

Les 40 personnes interpellées en Italie l'ont été dans la région de Naples, en Lombardie, en Vénétie, en Toscane, dans le Piémont et en Ombrie, selon des sources policières. L'enquête menée par les Italiens concernait un réseau de fausse monnaie lié à la Camorra napolitaine, a indiqué M. Bertrand. Il s'agissait de faux billets de 50 euros essentiellement. «Depuis quelques années, 90% de la fausse monnaie de qualité provient de l'Italie. La Camorra a une sorte de patente sur ce marché», a commenté le commissaire.

Ce réseau est un réseau de grossistes qui vend les faux billets à des semi-grossistes, qui eux-mêmes les revendent etc.... La fabrication d'un billet coûte 20 à 30 centimes et il est revendu 7 euros, ce qui dégage, note une source policière, «une marge de fou». Selon le parquet et la police de Benevento, près de Naples, l'enquête a démarré en octobre 2017.

