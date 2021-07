Une météorite traverse le ciel de Norvège

«Une météorite inhabituellement imposante» a illuminé le ciel norvégien dans la nuit de samedi à dimanche. Aux alentours de 1h du matin, une énorme boule de feu a été observée, notamment au-dessus de la marina de Holmestrand, au sud d'Oslo.

Une partie de la météorite se serait écrasée dans une zone boisée à l'ouest de la capitale norvégienne, selon les scientifiques. Pour l'instant, aucun débris n'a été trouvé mais les recherches - qui pourraient prendre 10 ans selon les experts - se poursuivent.

Personne n'a heureusement été blessé et aucun dégât matériel n'a été déclaré, contrairement à 2013 où une pluie de météorites s'était abattue sur Tcheliabinsk, une ville russe de plus d'un million d'habitants: plus d'un millier de personnes avaient été blessées. Des fragments avaient été retrouvés.

(mc/L'essentiel)