Il fait fuir les cambrioleurs à coups de poings

Le sang d'Asif Ali n'a fait qu'un tour lorsque, au soir du 24 septembre, il a entendu des bruits suspects juste devant chez lui. L'agent immobilier, résident dans la banlieue de Manchester, est descendu au rez-de-chaussé et a surpris quatre cambrioleurs en train de pénétrer dans sa maison.

L'Anglais de 35 ans n'a même pas pris le temps de réfléchir: pour tenter de les faire fuir, il s'est jeté sur l'un des hommes vêtu en noir qui se tenait dans l'entrée. «Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai agi à l'instinct, j'essayais juste de le faire sortir de la maison», a raconté la victime au Manchester Evening News. Deux complices sont alors entrés à leur tour pour aider le voleur, mais rien ne pouvait stopper Asif Ali ce soir-là. Seul face à trois cambrioleurs, l'Anglais a continué d'enchaîner les coups.

«Un deuxième homme est arrivé et j'ai cru qu'il essayait de monter à l'étage où se trouvait ma femme. Je ne voulais pas qu'ils s'approchent d'elle», a expliqué l'agent immobilier. Alors que ses agresseurs semblaient faire machine arrière, l'un deux est revenu «armé», avec ce qui semblait être un tournevis. «Il a dit : "Je vais te tuer". Il a commencé à revenir vers moi, alors j'ai couru à l'intérieur, j'ai attrapé un couteau de cuisine et je les ai chassés.» Les voleurs ont alors définitivement rebroussé chemin, sans butin et sans que personne ne soit blessé. La police a ouvert une enquête pour trouver les coupables alors que le couple Asif a offert une prime de 5 000 livres pour tout renseignement susceptible de démasquer les voleurs.

(L'essentiel/lom)