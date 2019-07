Un joli lac a émergé en moins de dix jours

Une eau cristalline et bleu turquoise incrustée dans la glace et des falaises escarpées. Ce paysage incroyable est apparu depuis fin juin à plus de 3000 mètres d'altitude, sous le sommet de la Dent du Géant. Les dimensions du plan d'eau sont modestes: 10 mètres de largeur et 30 mètres de longueur pour quelques milliers de mètres cube d'eau, selon National Geographic.

Si l'image a des allures de carte postale, la réalité fait nettement moins rêver, selon l'auteur des images. «Que je sache, c'est la première fois qu'un tel phénomène se produit», a ainsi commenté l'alpiniste Bryan Mestre. Il attribue la formation de ce lac a la canicule qui a sévi en France fin juin début juillet. «L'Europe méridionale et les Alpes ont été frappées par une vague de chaleur massive avec des températures allant de 40 à 50°C, l'isotherme 0 a même atteint 4700 mètres. (...) C'est vraiment alarmant, les glaciers du monde entier fondent à une vitesse exponentielle», rappelle le jeune alpiniste.

«Dans un mois, peut-être, il n'y aura plus rien»

Des températures record ont été enregistrées dans le massif du Mont-Blanc avec un pic historique à 6,9°C relevé 50 mètres en-dessous du sommet, relève France Info. Bryan a posté deux clichés, pris à 10 jours d'intervalle, l'un avant la formation du lac, l'autre après.

Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un tel lac apparaît à cet endroit. «Il se forme tous les ans, c'est normal, a ainsi commenté un gardien de refuge italien, interrogé par Radio Mont-Blanc. Je l'ai toujours vu à cette période, beaucoup de neige fond et ça forme le lac. Dans un mois, peut-être, il n'y aura plus rien.»

