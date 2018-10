Bettel a payé sa tournée à Merkel, Macron et Michel

Après les âpres négociations sur le Brexit, place à la détente! Une fois la première journée du sommet européen de Bruxelles terminée, plusieurs dirigeants européens se sont retrouvés mercredi soir, vers minuit, dans une brasserie. Le Belge Charles Michel, le Luxembourgeois Xavier Bettel, l’Allemande Angela Merkel et le Français Emmanuel Macron ont mangé des frites et bu des bières ensemble.

Le chef du gouvernement luxembourgeois a expliqué avoir lui-même réglé la note. Il fêtait ainsi les bons résultats de son parti aux législatives de dimanche dernier, qui devraient lui permettre de rester Premier ministre.

Le sommet improvisé a été permis par une rencontre fortuite sur une place de Bruxelles. Angela Merkel et Emmanuel Macron, qui rentraient à leur hôtel, ont croisé Xavier Bettel et Charles Michel. Les quatre ont alors décidé d’improviser un sommet frites-bières. Les dirigeants français et luxembourgeois s'étaient déjà retrouvés autour des mêmes spécialités, dans la même ville, en juillet dernier.

Da schlendern #Merkel und Macron gestern nach dem #Euco über die Grande Place in Brüssel. Und treffen @CharlesMichel und @Xavier_Bettel. Und was macht man dann? Man geht noch kurz einen trinken. #brusselsstories Photo via @Stone_SkyNews pic.twitter.com/of0LNyv20D — Markus Preiß (@markuspreiss) 18. Oktober 2018

Prächtige Stimmung trotz eines drohenden Brexit-Desasters. Merkel, @EmmanuelMacron & Co. verlassen zur späten Stunde eine Kneipe am Brüsseler Grand Place — nach einer gemütlichen Bierrunde. #EUCO #Brexit [via @hkresic]pic.twitter.com/2IsiKAwv8K — Srecko Matic (@srecko_matic) 18. Oktober 2018

Wondering if they are talking about ⁦@realDonaldTrump⁩ tonight? pic.twitter.com/Kp2ZOjkViQ — Jeff Zeleny (@jeffzeleny) 11. Juli 2018

(L'essentiel/dpa)