Un ancien militaire devient Premier ministre

«J'ai décidé de désigner Nicolae Ciuca au poste de Premier ministre», a déclaré le chef de l'État, Klaus Iohannis, après des consultations avec les partis politiques. Le pays est dans l'incertitude depuis que le Parlement a censuré, il y a deux semaines, le gouvernement libéral de Florin Citu, lâché par un de ses alliés l'accusant d'autoritarisme.

De premières tractations ont échoué mercredi, mais le nouveau candidat de 54 ans bénéficie d'un plus large soutien et devrait donc obtenir sauf surprise l'aval du Parlement, dans les dix jours à venir. La Roumanie «a besoin d'un gouvernement jouissant de pleins pouvoirs», a souligné le président lors d'une brève allocution télévisée. «Les hôpitaux sont confrontés à une situation dramatique», a-t-il rappelé, se référant à la flambée des cas de Covid-19 et aux prix de l'énergie en hausse.

Nicolae Ciuca, ministre de la Défense, dans le gouvernement sortant, avait dirigé les troupes roumaines en Afghanistan puis en Irak, avant d'entrer en politique fin 2020, et d'être élu sénateur libéral (PNL) lors des législatives de décembre. «Il n'est pas courant qu'un ancien militaire dirige un pays démocratique, mais comme il semble s'agir d'une solution temporaire, nous y sommes ouverts», a réagi le président du parti de la minorité magyare (UDMR), Hunor Kelemen, allié des libéraux.

(L'essentiel/AFP)