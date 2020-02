Le papy règle son compte au voleur à coups de poing

La vidéo a fait sensation au pays de Galles. Un homme de 77 ans s'est particulièrement bien défendu lors d'une tentative de vol, dont il a été victime, début février, devant un supermarché de Cardiff. Les images de vidéosurveillance montrent le vieil homme se diriger vers le distributeur et retirer de l'argent.

Une fois ses billets récupérés, l'homme s'apprête à retourner à sa voiture lorsqu'un individu vêtu d'un gilet jaune et d'un sac noir le pousse en lui demandant son cash et sa carte bancaire. Malgré la surprise, le vieil homme ne se laisse pas faire et lance des «Allez viens!» pleins de confiance. Il ne s'arrête pas là et assène à son agresseur une série de coups de poing, façon boxeur.

Suffisant pour faire déguerpir le malfrat qui est reparti les mains vides en plus de se faire corriger par un homme de 77 ans. Son acte courageux a même été salué par les autorités, qui ont tout de même précisé que la victime avait été choquée par cette scène...

(th/L'essentiel)