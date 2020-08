Deux présumés terroristes à bord d'un vol Ryanair

Les deux hommes, âgés de 34 et 48 ans et originaires respectivement de Koweït et d'Italie, ont été arrêtés par la police antiterroriste, peu après 19h, à l'aéroport londonien de Stansted, après un vol en provenance de Vienne, a précisé la police.

Selon un porte-parole de la compagnie aérienne à bas coût Ryanair, l'équipage avait été prévenu d'«une menace potentielle pour la sécurité à bord». «Conformément aux procédures, le commandant de bord a prévenu les autorités britanniques et a continué jusqu'à Londres Stansted, où l'appareil a atterri normalement». Les passagers ont pu débarquer «en sécurité».

La Royal Air Force (RAF), l'armée de l'air britannique, a indiqué que deux avions de chasse Typhoon avaient été mobilisés «pour intercepter un avion civil», lequel a été «escorté en sécurité jusqu'à Stansted».

(L'essentiel/AFP)